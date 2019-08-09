Новые магазины O!Store и СКИДКИ на аксессуары для мобильных!

Крупнейшая сеть магазинов по продаже смартфонов в Кыргызстане O!Store продолжает открывать новые точки по всему Кыргызстану.

На днях работу начали два новых магазина:

в Иссык-Кульской области — по адресу: г. Каракол, «Ак-Тилек-2», ул.Торгоева (ориентир — рядом с магазином «Авангард»). График работы: с 9.00 до 18.00, без перерыва и выходных;

по адресу: г. Каракол, «Ак-Тилек-2», ул.Торгоева (ориентир — рядом с магазином «Авангард»). График работы: с 9.00 до 18.00, без перерыва и выходных; в Баткенской области — по адресу: село Халмион, рынок « Халмион » (ориентир — с левой стороны главного входа рынка). График работы: c 9.00 до 19.00, обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00, без выходных.

СКИДКИ на аксессуары для мобильных

С 1 по 31 августа 2019 года во всех магазинах сети O!Store на все аксессуары Olmio и Partner действует скидка 20 процентов! Бренды отвечают за качество изделий и дают гарантию на каждый товар.

Сеть магазинов O!Store — официальный партнер мировых брендов Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, LG, Honor. Консультанты О!Store помогут подобрать все необходимое под вашу модель смартфона и подключить выгодный тариф от Мобильного оператора О! В новых магазинах O!Store так же, как и во всех магазинах сети, можно оформить любой смартфон в кредит или в рассрочку без процентов банка.

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

Спрашивайте о наличии интересующей модели и задавайте вопросы о необходимых документах для получения смартфона в кредит по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.