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Бизнес

Официальное опровержение О! в ответ на заявление MegaCom

7 августа 2019 года со стороны оператора MegaCom было размещено официальное заявление по услуге «Кто звонил?», в котором было упомянуто следующее:

«Стоит отметить, что аналогичная услуга имеется и у других мобильных операторов КР и ее стоимость в несколько раз выше (около 2 сомов), чем у MegaCom».

Мобильный оператор О! официально заявляет, что услуга, аналогичная упомянутой услуге «Кто звонил?» от MegaCom (информирование о пропущенных вызовах), предоставляется оператором О! на БЕСПЛАТНОЙ основе всем своим абонентам в рамках услуги «Голосовая почта».

Указанная информация в официальном заявлении компании MegaCom по отношению к Мобильному оператору О! является недостоверной, поэтому ОсОО «НУР Телеком» в целях защиты интересов компании оставляет за собой право обратиться по этому поводу в соответствующие органы.
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