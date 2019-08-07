10:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Как кыргызстанцы отреагировали на новые тарифы О!

Не так давно Мобильный оператор О! выпустил линейку новых тарифов, где интернет предоставляется БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ трафика на дневной и ночной интернет-пакеты, что позволяет использовать в 2 РАЗА больше интернета в дневное или ночное время! Телефония и SMS не только традиционно оставлены бесплатными, но и вообще теперь предоставляются без каких-либо лимитов. Такого еще не было!

Главные преимущества линейки ТВОЙ НОВЫЙ «Переходи на О!»:

  • интернет не делится на день или ночь;
  • интернет не делится на 3G или 4G;
  • общение в сети О! полностью безлимитное!

Новшества уже успели оценить многие пользователи. Вот каким мнением делятся они в социальных сетях:

Конкурс!

Чтобы ощутить все плюсы и преимущества новой линейки «Переходи на О!», вам нужен новый смартфон! Его можно купить в рассрочку в сети магазинов O!Store или выиграть, приняв участие в простом конкурсе. На кону Samsung Galaxy A70. Все подробности на официальной страничке компании в Instagram @o_mobile_operator. Результаты уже 15 августа!

ТВОЙ НОВЫЙ «Переходи на О!»  теперь в 2 раза больше интернета в крупнейшей 4G-сети страны!
Ссылка:
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
2 новых магазина O!Store открыты в Чуйской области
Интернет-роуминг в Китае от Мобильного оператора О!: 1 Мб всего 1 сом!
Обзор линейки смартфонов HONOR
Топ бюджетных смартфонов для инстаграмеров — подборка
Еще больше охват! Еще лучше скорости 4G LTE-сети от О!
Смартфон в рассрочку. Желанный телефон здесь и сейчас!
Твой новый «Переходи на О!» — новая линейка тарифов
В Бишкеке стартовали продажи смартфона с вау-эффектом Huawei P smart Z
Мобильный оператор О! развивает крупнейшую сеть 4G LTE в Кыргызстане
74 процента интернет-трафика в сети О! приходится на социальные сети
Популярные новости
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Поддерживаем женское предпринимательство! «Халык Банк Кыргызстан»: Поддерживаем женское предпринимательство!
Получи серебряный номер БЕСПЛАТНО и&nbsp;скидку 50&nbsp;процентов на&nbsp;золотой номер MegaCom Получи серебряный номер БЕСПЛАТНО и скидку 50 процентов на золотой номер MegaCom
MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во&nbsp;время хаджа MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во время хаджа
Бизнес
Как кыргызстанцы отреагировали на&nbsp;новые тарифы&nbsp;О! Как кыргызстанцы отреагировали на новые тарифы О!
2&nbsp;новых магазина O!Store открыты в&nbsp;Чуйской области 2 новых магазина O!Store открыты в Чуйской области
MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во&nbsp;время хаджа MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во время хаджа
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Поддерживаем женское предпринимательство! «Халык Банк Кыргызстан»: Поддерживаем женское предпринимательство!