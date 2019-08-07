Как кыргызстанцы отреагировали на новые тарифы О!

Не так давно Мобильный оператор О! выпустил линейку новых тарифов, где интернет предоставляется БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ трафика на дневной и ночной интернет-пакеты, что позволяет использовать в 2 РАЗА больше интернета в дневное или ночное время! Телефония и SMS не только традиционно оставлены бесплатными, но и вообще теперь предоставляются без каких-либо лимитов. Такого еще не было!

Главные преимущества линейки ТВОЙ НОВЫЙ «Переходи на О!»:

интернет не делится на день или ночь;

интернет не делится на 3G или 4G;

общение в сети О! полностью безлимитное!

Новшества уже успели оценить многие пользователи. Вот каким мнением делятся они в социальных сетях:

Конкурс!

Чтобы ощутить все плюсы и преимущества новой линейки «Переходи на О!», вам нужен новый смартфон! Его можно купить в рассрочку в сети магазинов O!Store или выиграть, приняв участие в простом конкурсе. На кону Samsung Galaxy A70. Все подробности на официальной страничке компании в Instagram @o_mobile_operator. Результаты уже 15 августа!