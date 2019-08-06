2 новых магазина O!Store открыты в Чуйской области

Для обеспечения максимального удобства клиентов Мобильный оператор О! расширяет сеть своих магазинов O!Store и информирует об открытии новых филиалов!

Новые магазины открыты по адресам:

г.Бишкек, ж/м « Ак-Босого » , ул. Профессора Зимы, 204/3. График работы — с 10.00 до 21.00, без перерыва и выходных;

Ак-Босого , ул. Профессора Зимы, 204/3. График работы с 10.00 до 21.00, без перерыва и выходных; с.Лебединовка, ул. Проспект Победы, 109. График работы — с 09.00 до 20.00, без перерыва и выходных.

«Сеть магазинов O!Store сегодня — это самая крупная сеть по обслуживанию абонентов сети О!, продаже смартфонов и мобильных аксессуаров. За 2 с небольшим года налажена работа 87 таких магазинов современного формата. Мы не останавливаемся на достигнутом и прилагаем все усилия к тому, чтобы быть ближе к каждому абоненту», — комментирует открытие магазинов руководитель службы по развитию офисов продаж и обслуживания О! Равшан Бакиров.

Сеть магазинов O!Store — официальный партнер мировых брендов Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, LG, Honor. Опытные консультанты помогут подобрать все необходимое под вашу модель смартфона и подключить выгодный тариф от Мобильного оператора О!

Любой магазин сети предлагает услугу по оформлению смартфонов в кредит или в рассрочку без процентов банка. Вам понадобится минимальный набор документов:

1. Паспорт (если ваш паспорт нового образца — биометрический, необходимо представить справку с места жительства).

2. Справка о доходах (один из перечисленных ниже документов):

справка о заработной плате для лиц, работающих по трудовым договорам;

действующий патент (подлинник и квитанция об уплате патента) за последние 3 месяца и более для индивидуальных предпринимателей;

справка из сельской управы (айыл окмоту) о наличии скота для владельцев животноводческих ферм.

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

Спрашивайте о наличии интересующей модели и задавайте вопросы по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.