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Бизнес

Интернет-роуминг в Китае от Мобильного оператора О!: 1 Мб всего 1 сом!

Отличная новость для бизнесменов и любителей путешествий в Поднебесную! Между Мобильным оператором О! и мировым гигантом мобильной связи Китая China Mobile достигнуто соглашение о том, что с 1 августа 2019 года для абонентов, воспользовавшихся услугой интернет-роуминга от О! в Китае, будет действовать льготный тариф за 1 мегабайт — всего 1 сом!

— Круто! А можно еще дешевле?! — спросите вы.

— Абонентам О! можно все! — отвечаем мы.

Подключайте интернет-пакеты. С ними вы гарантированно не потратите больше запланированного и получите интернет в роуминге по суперцене со скидкой 10 процентов:

  • «Интернет-роуминг 50 МБ». Команда подключения *997*50# (45 сомов);
  • «Интернет-роуминг 100 МБ». Команда подключения *997*100# (90 сомов);
  • «Интернет-роуминг 250 МБ». Команда подключения *997*250# (225 сомов).

Подключить услуги роуминга от О! можно бесплатно и без абонентской платы, не посещая офис продаж и обслуживания Мобильного оператора О!

Достаточно набрать бесплатную команду подключения *997# перед выездом из Кыргызстана.

Эта же бесплатная команда активирует выгодный тариф 1сом/1Мб в следующих сетях: Tele2 и МегаФон (Россия); Tele2 (Казахстан); Ucell (Узбекистан); Turkcell (Турция); Saudi Telecom Company (Саудовская Аравия), True Move (Таиланд), Viettel (Вьетнам), Vodafone (Украина).

Помните, что даже за границей всем абонентам О! доступны бесплатная техническая поддержка и возможность сообщить родным, что с вами все в порядке, в роуминге.

Ознакомиться с тарифами на услуги роуминга можно на официальном сайте компании www.o.kg в разделе «Роуминг».

Путешествуйте вместе с О! и всегда оставайтесь на связи!
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