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Бизнес

Обзор линейки смартфонов HONOR

Сеть магазинов O!Store продолжает регулярно знакомить вас с новинками из мира мобильных устройств. Сегодня поговорим о линейке, которая гордо зовется HONOR.

В интернет-магазине ostore.kg представлен широкий модельный ряд этих смартфонов, начиная от бюджетных и заканчивая премиальными флагманами Honor 10, Honor 8X.

Сегодня мы хотели бы присмотреться к совершенно новому телефону из бюджетной серии Honor 8S. Он имеет 5,71-дюймовый FullView-экран с разрешением HD+ с полукруглым вырезом под фронтальную камеру 5 МП в дополнение к основной 13 МП, а также 32 ГБ встроенной памяти. Девайс также снабжен модной функцией распознавания лиц, имеет поддержку современного стандарта связи 4G LTE. Его стоимость — всего 7 тысяч 990 сомов.

В целом смартфоны Honor от остальных мобильных устройств отличает то, что некоторые из них оснащены собственным процессором Kirin, который обладает уникальным режимом увеличения графической производительности GPU Turbo. Они работают под управлением программной оболочки EMUI — удобной, практичной и имеющей множество дополнительных функций. Например, в ней можно настроить кнопки навигации под себя или управление жестами, если телефон его поддерживает.

Еще одно преимущество — это тройная камера, которая присутствует в последних линейках.

Смартфоны Honor — это одни из наиболее надежных гаджетов на современном рынке. Все модели бренда HONOR в магазинах O!Store доступны для оформления в рассрочку или кредит. Спрашивайте наличие интересующей модели и более подробную информацию, в том числе о перечне необходимых документов для оформления кредита и рассрочки, по телефону 0 705 007 000 или на сайте www.ostore.kg.

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

Цена действительна на момент публикации. Товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Кредит и рассрочку на смартфоны предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк» (лицензия НБ КР № 037). Отмечаем, что банк вправе отказать в выдаче кредита или предоставлении рассрочки без объяснения причин.
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