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Бизнес

Еще больше охват! Еще лучше скорости 4G LTE-сети от О!

4G LTE-сеть Мобильного оператора О! продолжает ускоряться. Ни на минуту не прекращается строительство крупнейшей сети 4G LTE в Кыргызстане.

Работы по расширению охвата и емкости сети четвертого поколения проведены более чем в 40 населенных пунктах:

  • в Бишкеке, а также на территории аэропорта «Манас»;
  • Иссык-Кульская область: в Балыкчи, селах Бостери, Каракол, Тасма, Чон, Тогуз-Булак, Токтоян, Конур-Олен, Ден-Талаа, Кель-Тер, Тюп, а также на территории ЦО «Каприз» в селе Бактуу-Долоноту;
  • Баткенская область: в селах Ак-Турпак, Кара-Тумшук, Кызыл-Коргон, Токой, Алга, Чункур-Кыштак;
  • Джалал-Абадская область: в Джалал-Абаде, Кызыл-Кие, Кочкор-Ате, Таш-Кумыре, а также в селах Коктонду, Сары-Кашка, Кой-Таш, Джаны-Джол, Коктонду, Масадан, Арал-Сай, Тотия, Ырыс;
  • Чуйская область: в Кара-Балте, селах имени Карла Маркса, имени Панфилова, Маловодном, Студенческом, Кара-Джыгач;
  • Таласская область: в Таласе, селах Уч-Коргон, Кызыл-Джылдыз, Боо-Терек, Кызыл-Адыр;
  • Ошская область: в селе Отуз-Адыр;
  • Нарынская область: в Нарыне.

«Кыргызстан известен своими уникальными природно-географическими условиями. 94 процента всей территории страны занимают горы. Поэтому строительство новых базовых станций здесь — это всегда сложная задача. Тем не менее уже сейчас можно сказать, что 4G-сигнал О! добрался до самых отдаленных населенных пунктов, тем самым обеспечив 95 процентов населения республики скоростным мобильным широкополосным интернетом стандарта 4LTE и качественной связью», — комментирует плановые работы технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко.

С начала года мобильный широкополосный интернет 4G LTE О! стал доступен сотням тысяч кыргызстанцев более чем из 1 тысячи 200 отдаленных населенных пунктов КР. Список населенных пунктов продолжает пополняться.

Включи 4G от лидера!

О! — лидер по охвату и емкости 4G LTE-сети в Кыргызстане. Высокоскоростной широкополосный интернет от О! доступен свыше 95 процентам населения страны.

Карта покрытия сети О! доступна на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата».
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