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Бизнес

Смартфон в рассрочку. Желанный телефон здесь и сейчас!

Быстрое оформление смартфона в кредит или рассрочку предлагают интернет-магазин ostore.kg и сеть магазинов O!Store по всей стране.

Вы можете купить в рассрочку популярные бренды устройств Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor, O!Phone. Без переплаты и процентов банка вы можете получить топовый смартфон, оплатить который можно в течение трех или шести месяцев равными долями.

Пользуйтесь телефоном сразу, а выплачивайте понемногу.

Переходите на ostore.kg и выбирайте свой новенький смартфон от мировых производителей.

Оформить топовый смартфон в рассрочку можно либо в интернет-магазине www.ostore.kg, либо в магазинах O!Store, где это можно сделать в кратчайшие сроки.

Достаточно предъявить лишь два документа:

1. Паспорт (если ваш паспорт нового образца — биометрический, необходимо представить справку с места жительства).

2. Справку о доходах (один из перечисленных документов):

  • справку о заработной плате для лиц, работающих по трудовым договорам;
  • действующий патент (подлинник и квитанцию об уплате патента) за последние три месяца и более для индивидуальных предпринимателей;
  • справку из сельской управы (айыл окмоту) о наличии скота для владельцев животноводческих ферм.

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.


Акция действует при оформлении кредита с 19.07.2019 по 31.12.2019 (включительно). В ней участвуют смартфоны брендов Huawei, Honor, LG, O!Phone, Samsung, Xiaomi. В акции не участвуют телефоны Apple. Условия: первоначальный̆ взнос — 0 процентов, процентная ставка — 0 процентов, срок кредитования — три или шесть месяцев, максимальная пороговая сумма кредита — 70 тысяч сомов, количество смартфонов на одно физическое лицо — не более трех. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Подробную информацию, а также модели устройств, участвующих в акции, уточняйте на сайте ostore.kg или по номеру 0705 007 000. Лицензия «Дос-Кредобанка» НБ КР № 037.
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