ОАО «МАМ»: причину отравления сотрудников определит Центр госсанэпиднадзора

В медсанчасть Бишкекского филиала ОАО «Международный аэропорт «Манас» 19 и 20 июля 2019 года с признаками отравления обратились более 10 сотрудников. По их информации они все питались в частной столовой «Экипаж».

После проявления признаков отравления сотрудников БФ ОАО «МАМ» обратился в Центр госсанэпиднадзора для проверки данной столовой, так как в компетенцию аэропорта не входит санэпиднадзор за частными пунктами питания. Представители Центра госсанэпиднадзора приезжали с проверкой 2 раза - 20 и 22 июля, для сбора образцов в целях проведения соответствующих анализов. Также проверяется и версия отравления сезонными фруктами.

На данный момент ОАО «МАМ» ждет заключения Центра госсанэпиднадзора, и только после этого руководством будет принято решение. Сегодня столовая «Экипаж» закрыта на санитарный день.

Стоит отметить, что сотрудники сами выбирают место питания, так как на территории аэропорта находятся несколько пунктов питания (столовые, кафе).