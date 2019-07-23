Мобильный оператор О! всегда стремится предложить максимум за адекватные деньги своим абонентам. В компании прислушиваются к мнению пользователей, которым они делятся в социальных сетях, и стараются делать так, чтобы тарифы раз за разом были еще удобнее и выгоднее.

Мобильный оператор О! запускает новую линейку тарифов «Переходи на О!», которая выгодно отличается от других предложений на рынке:

Интернет-пакеты больше не делятся на ночное и дневное время. А это значит, что у вас будет В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ интернета в дневное или ночное время!

Нет никакого деления по типу сети — 3G или 4G. Интернет-пакет доступен целиком и полностью для любого смартфона!

Теперь звонки и SMS в сети О! полностью БЕЗЛИМИТНЫЕ!

Высокоскоростной интернет 4G LTE доступен для 95 процентов населения страны!

На всех новых тарифах доступно подключение популярных сервисов: «СУПЕРХАЙП», GAMER и «О! Супер Счастливые Часы».

Подключение к новым тарифам линейки «Переходи на О!» доступно по всему Кыргызстану.

Сменить свой тарифный план на один из тарифов новой линейки можно в мобильном приложении «Мой О!» или специальной командой.

Подробные условия тарифов на сайте o.kg и по телефонам 655 (для абонентов О!) или 0505000655.

ПРОСТО ВЫГОДНО! ПРОСТО УДОБНО!