Бизнес с нуля, или Как в 24 года стать успешным предпринимателем

Мустафа начал предпринимательскую деятельность уже в 19 лет. После нескольких лет побед и неудач он нашел свою нишу. Сегодня у него несколько успешных проектов. О своем тернистом пути успешного бизнесмена Мустафа поделился с нами.

— Расскажите, как все начиналось?

— За эти годы я успел поработать в разных сферах: с другом открывал сеть мини-маркетов, занимался молочной продукцией. Родители постоянно поддерживали меня во всех начинаниях, направляли, так как они сами предприниматели.

Примерно год назад появилась идея своего бизнеса. Мы как раз продавали свою квартиру, и я обращался к разным риелторам, но звонков не было.

Как мне показалось, малая часть риелторов размещает информацию в интернете. И я решил создать свое агентство, направленное именно на онлайн-продажи. Онлайн-продвижение позволяет совершать сделки очень быстро.

Буквально за полгода мы выросли в профессиональное агентство недвижимости. Продвигались в социальных сетях и на Lalafo, конечно. Через Lalafo идут постоянные звонки, покупатели.

— Какие трудности встречались при открытии своего бизнеса?

— В первую очередь сложно было набрать хорошую команду. Мы взращивали кадры сами: набирали молодых специалистов и обучали их всему необходимому. Сегодня у нас отличная надежная команда.

В нас фактически никто не верил, говорили, что этот рынок занят, что компания не сможет развиваться. Однако за полгода мы показали отличный результат. Мы работаем как с различными крупными строительными организациями, так и с частными клиентами.

А благодаря продвижению онлайн, в том числе Lalafo, число клиентов постоянно растет. Даже до подключения PRO-аккаунта c Lalafo приходили по три-четыре клиента. Думаю, теперь эти показатели будут только увеличиваться.

— Чем ваша компания отличается от остальных?

— Мы стараемся выполнять работу максимально быстро. И, конечно, наша фишка — это профессиональная фотосъемка. Люди визуалы и хотят видеть красивую картинку.

Со временем мы планируем запустить и видеосъемку, где полностью будет описываться квартира или дом. Тогда нашим клиентам не нужно будет тратить время на осмотр объекта.

— Расскажите подробнее о вашем втором проекте. Не сложно ли совмещать?

— Пару лет назад я решил открыть в Бишкеке настоящий барбершоп. Мы с партнером создали не просто салон, а место для отдыха. У нас можно не только постричься, но и выпить кофе, пообщаться. Сейчас в городе два наших салона и на подходе уже третий.

Пока удается совмещать и вести оба проекта, думаю, благодаря отличным командам в каждом направлении.

— Какие планы на будущее?

— Как агентство недвижимости, мы планируем еще расти и расширяться. Сфера недвижимости очень интересная, думаю, со временем мы начнем и строить сами.

— Дайте совет для начинающих предпринимателей.

— Делать, рисковать и никогда не бояться.

Бизнесмены немного ненормальные люди. Они постоянно ставят все на кон и идут вперед.

Нужно четко знать, чего ты хочешь. Бизнес должен быть не просто идеей, а определенным планом действий. И, конечно, нужно идти к цели, несмотря на любые препятствия: неодобрение, отсутствие средств и сомнения.

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