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Бизнес

Lalafo 5 лет!

За 5 лет сервис Lalafo развивается в пяти странах: Кыргызстане, Азербайджане, Сербии, Греции и Украине.

В Кыргызстане сервис запущен в сентябре 2015 года, но день рождения идеи и регистрация бренда приходятся на август.

И на сегодняшний день Lalafo использует 1,5 миллиона кыргызстанцев, аудитория сервиса продолжает расти и уже вся страна знает сервис, и каждый пользователь успешно продает и/или покупает.

Много лет Lalafo является основной площадкой для купли-продажи различных товаров и услуг в Кыргызстане.

Сейчас сервис работает по модели взаимовыгодного сотрудничества. Клиентам предоставляется площадка для размещения товаров или услуг. Вся команда делает все возможное, чтобы сервис Lalafo привел клиенту покупателей, а покупатели могли без труда найти нужный товар или услугу. И каждая из сторон остается в выигрыше.

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Во время пандемии компания приняла решение оказать поддержку всем своим пользователям, в том числе и представителям малого и среднего бизнеса.

Спустя два месяца поддержки каждый пользователь, кто заполнил анкету о помощи, получил поддержку на сохранение бизнеса и возможность продать что-то ненужное, чтобы заплатить за квартиру или купить продукты на вырученные деньги. Число пользователей, получивших поддержку, составило более 30 тысяч.

Сейчас же на сервисе заметно оживление среди продавцов, что говорит о том, что поддержка оказалась как никогда нужной и полезной.

Давайте в комментариях под видео на YOUTUBE поздравим сервис Lalafo с пятилетием и зададим вопросы, на которые ответит лично сооснователь сервиса Юрий Мухин.

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/162768/
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