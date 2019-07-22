В Бишкеке стартовали продажи смартфона с вау-эффектом Huawei P smart Z

Сеть магазинов O!Store по обыкновению продолжает радовать новинками из мира современных девайсов. Уже в продаже новый «бюджетник» от Huawei P smart Z. Пока другие бренды робко осваивают выдвижные камеры во флагманах, Huawei сделала доступной инновацию в бюджетном сегменте. За счет этого в новинке впечатляющий экран без всяких вырезов!

На оборотной стороне аппарат яркий, в лучших традициях Huawei: под стеклянной поверхностью блестящая подложка с переливом и двумя разными текстурами, быстрый сканер отпечатков, сдвоенный глазок камеры с поддержкой искусственного интеллекта.

Плюсы:

огромный (6,6 дюймов) безрамочный экран;

выдвижная фронтальная камера на 16 Мп;

отличная автономность — аккумулятор на 4000 мАч!

разумная цена — 15 990 сомов. Также доступен в кредит и в рассрочку в магазинах O!Store.

Из-за большого экрана играть на P smart Z и смотреть видео потрясающе приятно и комфортно. Снизу расположились разъем для наушников, порт Type-C и монодинамик. Процессор среднего класса HiSilicon Kirin 710F легко справляется с базовыми задачами. Приложения запускаются быстро, экраны перелистываются без лагов и задержек. При играх в PUBG Mobile, к примеру, тестеры не заметили ни видимых фризов, ни чрезмерного нагрева корпуса.

Камера

В Huawei P smart Z используется одинарный модуль на 16 Мп и вспомогательным датчиком глубины на 2 Мп, а искусственный интеллект поможет получить максимально качественные фото. Выдвижная фронталка на 16 Мп отлично подойдет для крутых селфи. Основное ее преимущество в том, что выдвижной механизм позволяет содержать линзы всегда в чистоте, благодаря чему снимки всегда будут четкими.

В итоге

Huawei P smart Z понравится тем, кто использует смартфон главным образом для соцсетей, интернета и просмотра видео. Огромный 6,6-дюймовый экран с тонкими рамками и без вырезов (спасибо выдвижной селфи-камере) не отвлекает от контента, вмещает большое количество информации.

Важно! Аппарат работает на Android 9.1. При этом имеется сертификация Google — это значит, что устройство будет получать системные обновления Android.

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Цены действительны на момент публикации. Товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Спрашивайте наличие интересующей модели и более подробную информацию, в том числе о перечне необходимых документов для оформления кредита и рассрочки, по телефону 0 705 007 000 или на сайте www.ostore.kg. Кредит и рассрочку на смартфоны предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк». Отмечаем, что банк вправе отказать в выдаче кредита или предоставлении рассрочки без объяснения причин. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБКР 037.