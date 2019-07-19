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Бизнес

Мобильный оператор О! развивает крупнейшую сеть 4G LTE в Кыргызстане

В связи с постоянным ростом интернет-трафика Мобильный оператор О! продолжает активно развивать мобильный широкополосный интернет стандарта 4G LTE по всему Кыргызстану. Высокоскоростная технология 4G LTE востребована кыргызстанцами настолько, что за последние два года объем интернет-трафика в сети О! показывает шестикратный рост, из них порядка 75 процентов приходится на сеть 4G LTE.

Активно осваивают сеть не только в крупных городах, но и в отдаленных регионах, куда ускоренным темпом приходит мобильный интернет от О!, что особенно актуально в Год развития регионов и цифровизации страны. Работы технических специалистов по увеличению охвата и емкости сети четвертого поколения проведены еще в 53 населенных пунктах республики:

  • Иссык-Кульская область: в Караколе, Балыкчи, а также в селах Бостери, Кок-Мойнок, Боконбаево, Каджи-Сай, Бактуу-Долоноту (бывшая Теплоключенка), Кызыл-Туу, Борю-Баш, Семеновка, Кожояр, Уч-Кайнар, Отуз-Уул, Джон-Булак, Джети-Огуз, Тамга, Кичи-Джаргылчак, Кара-Талаа, Торт-Куль, Тюп, Иссык-Куль, в пгт Ак-Суу в ЦО «Каприз»;
  • Бишкек: в районе жилмассива «Алтын-Казык» и села Кок-Джар;
  • Чуйская область: в Токмаке и в селах Кичи-Кемин, Тар-Суу, Кызыл-Байрак, Торт-Куль, Беловодское, Ленинское, Челпек, Военно-Антоновка, Виноградное;
  • Джалал-Абадская область: в Кара-Куле, а также в селах Чат, Кызыл-Кель, Чалдыбар, Абдраимова, Сыны, Коминтерн, Казарман;
  • Ошская область: в Оше, а также в селах Садырбай, Отуз-Адыр, Джаны-Турмуш, Фуркат;
  • Нарынская область: в Нарыне и в селах Кара-Суу, Чаек;
  • Таласская область: в Таласе.

«Повышение качества предоставляемых услуг и увеличение проникновения 4G LTE всегда были и остаются в числе главных приоритетов компании. В 2019 году мы достигли внушительного прогресса в развертывании сети четвертого поколения, обеспечив покрытием 4G LTE на уровне 95 процентов населения страны, что способствует выбору абонентов со смартфонами в пользу сети О! как провайдера доступного и скоростного интернета», — отметил технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко.

Включи 4G от лидера!

О! — лидер по охвату и емкости 4G LTE-сети в Кыргызстане. 95 процентов населения республики находится в зоне охвата 4G от О!. Карта покрытия сети О! доступна на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата».
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