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Бизнес

Михаил Шубин: На Джеруе работаем строго по законодательству Кыргызстана

12 июня 2019 года более 20 представителей различных средств массовой информации Кыргызстана совместно с полномочным представителем в Таласской области Маратом Мураталиевым побывали на руднике «Джеруй» и ознакомились с ходом строительства золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) и хвостохранилища.

Во время визита они посетили площадку, где активно идет строительство главного корпуса ЗИФ.

Генеральный директор ОсОО «Альянс Алтын» Михаил Шубин предоставил журналистам подробную информацию о проводимых работах на площадке ЗИФ.

«На сегодня строительство ЗИФ завершено на 45 процентов от общего объема. В 2018 году с ОсОО «Альянс Алтын» подписан ЕРС-контракт на строительство ЗИФ и хвостохранилища с казахстанской компанией ТОО ААЕngineering Group, которая планирует завершить объект до конца текущего года. Мы ведем жесткий контроль за качеством исполнения работ, вплоть до круглосуточного видеонаблюдения»,  сказал М.Шубин. 

Все работы на месторождении Джеруй проводятся в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики и мировыми стандартами, в том числе и по соблюдению экологической и технической безопасности.

Генеральный директор ОсОО «Альянс Алтын» Михаил Шубин
Кроме того, генеральный директор «Альянс Алтына» сообщил, что после работ на месторождении все строительные объекты будут переданы в пользование Таласской области под различные проекты.

Главный технолог «Альянс Алтына» Нурлан Мамырбаев рассказал участникам о строительстве хвостохранилища. Он отметил, что компания уделяет особое внимание данному объекту и применяет современные технологии.

«Гидроизоляционная геомембрана австрийского производства толщиной 2 миллиметра уже доставлена на площадку строительства. Этот материал является важным в конструкции противофильтрационного экрана хвостохранилища. Площадка хвостохранилища проектируется в 3 очереди. Общая площадь хвостохранилища – 64,1 гектара. Объем складирования составит 24 миллиона тонн»,  проинформировал Нурлан Мамырбаев.

«Альянс Алтын» предусматривает все необходимые меры для минимизации воздействия работы рудника на окружающую среду и местное население.

Это обеспечивается технологической схемой ЗИФ и хвостохранилища, по которой конечные хвосты ЗИФ фильтруются с получением кека с влажностью менее 20 процентов и фильтрата. Фильтрат направляется в систему оборотного водоснабжения ЗИФ для повторного использования, а кек транспортируется и складируется на площадке хвостохранилища с образованием отвалов. Необходимо отметить, что «жизненный цикл цианида» ограничивается в пределах главного корпуса ЗИФ, где он применяется и там же обезвреживается до требований экологических норм. Сама территория урочища Айлампа, где расположены ЗИФ и хвостохранилище, представляет собой естественную изолированную долину, что служит природным барьером. Таким образом, попадание каких-либо токсичных веществ полностью в реку исключается.

В то же время на объекте проводился экологический мониторинг специалистами Чуйской экологической лаборатории. Оценка существующего состояния окружающей среды в течение 2019 года охватывает исследование таких ее компонентов, как поверхностные воды, донные осадки и атмосферный воздух. Планируются три этапа отбора проб воды, один этап отбора проб атмосферного воздуха (летом) и один этап отбора проб донных осадков в осеннюю межень. В апреле 2019 года выполнены исследования воды в 25 мониторинговых точках. По данным специалистов, за период проведения исследований в районе границ месторождения Джеруй ими не зафиксированы какие-либо отклонения от экологических норм.
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