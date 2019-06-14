Михаил Шубин: На Джеруе работаем строго по законодательству Кыргызстана

12 июня 2019 года более 20 представителей различных средств массовой информации Кыргызстана совместно с полномочным представителем в Таласской области Маратом Мураталиевым побывали на руднике «Джеруй» и ознакомились с ходом строительства золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) и хвостохранилища.

Во время визита они посетили площадку, где активно идет строительство главного корпуса ЗИФ.

Генеральный директор ОсОО «Альянс Алтын» Михаил Шубин предоставил журналистам подробную информацию о проводимых работах на площадке ЗИФ.

«На сегодня строительство ЗИФ завершено на 45 процентов от общего объема. В 2018 году с ОсОО «Альянс Алтын» подписан ЕРС-контракт на строительство ЗИФ и хвостохранилища с казахстанской компанией ТОО ААЕngineering Group, которая планирует завершить объект до конца текущего года. Мы ведем жесткий контроль за качеством исполнения работ, вплоть до круглосуточного видеонаблюдения», — сказал М.Шубин.

Все работы на месторождении Джеруй проводятся в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики и мировыми стандартами, в том числе и по соблюдению экологической и технической безопасности. Генеральный директор ОсОО «Альянс Алтын» Михаил Шубин Кроме того, генеральный директор «Альянс Алтына» сообщил, что после работ на месторождении все строительные объекты будут переданы в пользование Таласской области под различные проекты.

Главный технолог «Альянс Алтына» Нурлан Мамырбаев рассказал участникам о строительстве хвостохранилища. Он отметил, что компания уделяет особое внимание данному объекту и применяет современные технологии.

«Гидроизоляционная геомембрана австрийского производства толщиной 2 миллиметра уже доставлена на площадку строительства. Этот материал является важным в конструкции противофильтрационного экрана хвостохранилища. Площадка хвостохранилища проектируется в 3 очереди. Общая площадь хвостохранилища – 64,1 гектара. Объем складирования составит 24 миллиона тонн», — проинформировал Нурлан Мамырбаев.

«Альянс Алтын» предусматривает все необходимые меры для минимизации воздействия работы рудника на окружающую среду и местное население.

В то же время на объекте проводился экологический мониторинг специалистами Чуйской экологической лаборатории. Оценка существующего состояния окружающей среды в течение 2019 года охватывает исследование таких ее компонентов, как поверхностные воды, донные осадки и атмосферный воздух. Планируются три этапа отбора проб воды, один этап отбора проб атмосферного воздуха (летом) и один этап отбора проб донных осадков в осеннюю межень. В апреле 2019 года выполнены исследования воды в 25 мониторинговых точках. По данным специалистов, за период проведения исследований в районе границ месторождения Джеруй ими не зафиксированы какие-либо отклонения от экологических норм.