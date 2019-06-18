Манас Иманов: Важно тщательно взвесить все за и против при получении кредита

Заместитель председателя правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Манас Иманов продолжает разговор об инструментах и программах помощи отечественному бизнесу в рамках Года развития регионов.

— Манас Кожоканович, мы с вами поговорили о достаточно крупных бизнесменах. А могут ли у вас получить кредиты мелкие предприниматели и на каких условиях?

— Для поддержки мелких предпринимателей мы готовы предложить нашим клиентам микрокредиты по программе «Экспресс». В данном случае сумма кредита будет до 250 тысяч сомов сроком до двух лет. Залог — личное имущество, товары в обороте, оборудование либо автотранспорт. Время рассмотрения заявки минимальное — не более одного-двух дней.

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А вот предпринимателям, которые заняты в производственной сфере, мы предлагаем кредиты по линии Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР). Этот фонд нацелен на модернизацию и развитие экономики КР. Главный упор сделан на развитие отраслей экономики, которые могут создать максимальное количество рабочих мест и обеспечить конкурентоспособность наших предприятий, а соответственно, и экономики в целом. Основными целями данной программы кредитования являются обновление, расширение и модернизация основных средств по следующим отраслям: агропромышленный комплекс, швейная и текстильная, обрабатывающая, горнодобывающая и металлургическая промышленность, транспорт и развитие инфраструктуры (включая туризм, медицину и образование), а также прочие долгосрочные инвестиции производственной направленности.

На эти цели в нашем банке можно получить кредиты от 5 процентов годовых в долларах США (эффективная процентная ставка — от 5,11 процента) и от 10 процентов годовых в национальной валюте (эффективная процентная ставка — от 10,46 процента) сроком до пяти лет. При этом условиями РКФР предусмотрена возможность получения льготного периода по оплате основного долга сроком до 12 месяцев.

— Ваш банк активно сотрудничает с автосалонами и предлагает программу автокредитования. Что можете предложить в данном ключе представителям бизнеса?

— Мы разработали и внедрили программу автокредитования под названием «Бизнес-авто» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Она направлена на стимулирование и обновление автопарка и спецтехники. Мы сотрудничаем с крупнейшими автосалонами страны по продаже как легковой, так и специализированной строительной техники, что позволяет предложить нашим клиентам разнообразный модельный ряд.

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Для приобретения автотранспортного средства клиенту необходимо обеспечить собственное участие в размере не менее 30 процентов от стоимости авто либо спецтехники. Процентные ставки в долларах США — от 12 процентов годовых (эффективная процентная ставка — от 14,17 процента) и в национальной валюте — от 17 процентов годовых (эффективная процентная ставка — от 20,01 процента). В случае если у клиента нет собственного взноса, в залог принимается имеющаяся недвижимость коммерческого/некоммерческого назначения.

— Посоветуйте, что делать, если у человека уже есть бизнес-кредит в другом банке, может ли он обратиться в ваш, чтобы закрыть текущий кредит?

— Да, на банковском языке это называется рефинансирование кредита. Предположим, кто-то взял кредит в долларах, а хочет выплачивать в сомах или его текущая ставка выше.

Мы можем рассмотреть возможность выдачи кредита на выгодных для клиента условиях — посредством закрытия текущего кредита в другом банке.

Например, с более низкой процентной ставкой или же с более длительным сроком кредита. Также можем предоставить возможность получения льготного периода или индивидуального графика погашения кредита, а также предложить ему несколько решений по различным программам кредитования, которые могут лучше подходить специфике ведения бизнеса клиента.

— Есть ли какие-либо универсальные советы предпринимателям, желающим увеличить свой оборот и в целом развить бизнес?

— Каждый предприниматель равен в условиях развития своего предприятия. Но у каждого бизнеса есть своя угроза и своя возможность. И я считаю, что бизнесмену важно знать эту специфику. Это позволит ему быть гибким и взвешенным в принятии решений. Это поможет активно развиваться и в нужный для бизнеса момент сманеврировать и принять верное решение.

Самый главный совет — это тщательно взвесить все за и против при получении кредита. Вы должны четко и ясно представлять цель, ожидаемый результат и просчитать всевозможные риски.

Важно верить в себя и свои силы! У нас есть клиенты, которые начинали с маленькой точки на рынке, а сейчас у них огромные магазины. Они преумножили не только свой оборот в бизнесе и доход своей семьи, но и увеличили налоговые отчисления в бюджет нашей республики.

Я восхищаюсь такими людьми, которые не ждали помощи ни от кого, повысили свой уровень жизни и изо дня в день работают не только на благо своей семьи, но и на благо нашего государства. Это и есть, на мой взгляд, настоящий патриотизм! Манас Иманов

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Более детальную информацию по банковским продуктам и услугам можно получить в отделениях ОАО «Халык Банк Кыргызстан» или по телефону 0312901121.