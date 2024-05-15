В «Халык Банк Кыргызстан» избран новый состав совета директоров

Состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан». Об этом сообщила Кыргызская фондовая биржа.
Председателем совета директоров избран Алмас Чукин, заместителем председателя — Дамир Мусин. Членом СД стал Дмитрий Заика, независимым членом СД — экс-глава Российско-Кыргызского фонда развития Нурсулу Ахметова. Глава Международного делового совета Аскар Садыков остается независимым членом совета директоров.
Акционеры банка решили прекратить полномочия председателя совета директоров Алии Карпыковой и членов совета директоров Даулета Абжанова и Ануара Ержана.
Ранее АО «Народный Банк Казахстана» сообщило о завершении сделки по продаже своей дочерней компании «Халык Банк Кыргызстан». Ее новым собственником станет консорциум инвесторов Visor International DMCC.