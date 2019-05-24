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Бизнес

Официальный комментарий ГП «НК «Кыргыз темир жолу»

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» относительно обвинений, озвученных 23 мая 2019 года на пресс-конференции представителей «Рабпрофсож» Сыймат Ибраимовой и других, сообщает следующее.

За 4 месяца 2019 года наблюдается сезонное снижение объема перевозки грузов, в результате которого и снизились финансовые показатели предприятия.

Аналогичная ситуация складывается и в соседних странах.

Генеральный директор ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Канатбек Абдыкеримов не является уроженцем Кочкорского района Нарынской области, имеет инженерно-техническое образование по специальности «организация грузовых перевозок и управления на транспорте».

Обучался в Японии по линии Агентства по международному сотрудничеству при правительстве Японии по специализации «городской и железнодорожный транспорт».

С 2001 по 2008 год работал в аппарате правительства КР в отделе строительства, транспорта и коммуникаций, где курировал вопросы транспорта.

В период с 2008 по 2018 год занимал должность директора Дирекции по проектированию и строительству железных дорог ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

С 2018 года генеральный директор ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Сотрудники ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Мирлан Тариелов и Алыбек Апазов также не являются уроженцами Кочкорского района Нарынской области, и утверждение о том, что генеральный директор Канатбек Абдыкеримов со своими земляками совместно руководит предприятием,  это ложь.

Что касается Мирлана Тариелова, то он был назначен 12 декабря 2018 года начальником филиала по МТО ГП «НК «Кыргыз темир жолу» по приказу генерального директора.

В ГП «НК «Кыргыз темир жолу» есть два профсоюза. В настоящее время Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики проводит финансовую проверку не только отраслевого объединения «Рабочий профсоюз железнодорожников» (Рабпрофсож), но и проверяет отраслевое объединение профсоюзов «Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Кыргызской Республики» (Кыргызпрофсож), куда входят большинство сотрудников предприятия (около 3 800 сотрудников).

Также ГСБЭП при правительстве Кыргызской Республики осуществляет проверку финансового управления ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Пресс-служба ГП «НК «Кыргыз темир жолу».
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