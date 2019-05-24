Официальный комментарий ГП «НК «Кыргыз темир жолу»

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» относительно обвинений, озвученных 23 мая 2019 года на пресс-конференции представителей «Рабпрофсож» Сыймат Ибраимовой и других, сообщает следующее.

За 4 месяца 2019 года наблюдается сезонное снижение объема перевозки грузов, в результате которого и снизились финансовые показатели предприятия.

Аналогичная ситуация складывается и в соседних странах.

Генеральный директор ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Канатбек Абдыкеримов не является уроженцем Кочкорского района Нарынской области, имеет инженерно-техническое образование по специальности «организация грузовых перевозок и управления на транспорте».

Обучался в Японии по линии Агентства по международному сотрудничеству при правительстве Японии по специализации «городской и железнодорожный транспорт».

С 2001 по 2008 год работал в аппарате правительства КР в отделе строительства, транспорта и коммуникаций, где курировал вопросы транспорта.

В период с 2008 по 2018 год занимал должность директора Дирекции по проектированию и строительству железных дорог ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

С 2018 года генеральный директор ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Сотрудники ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Мирлан Тариелов и Алыбек Апазов также не являются уроженцами Кочкорского района Нарынской области, и утверждение о том, что генеральный директор Канатбек Абдыкеримов со своими земляками совместно руководит предприятием, — это ложь.

Что касается Мирлана Тариелова, то он был назначен 12 декабря 2018 года начальником филиала по МТО ГП «НК «Кыргыз темир жолу» по приказу генерального директора.

В ГП «НК «Кыргыз темир жолу» есть два профсоюза. В настоящее время Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики проводит финансовую проверку не только отраслевого объединения «Рабочий профсоюз железнодорожников» (Рабпрофсож), но и проверяет отраслевое объединение профсоюзов «Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Кыргызской Республики» (Кыргызпрофсож), куда входят большинство сотрудников предприятия (около 3 800 сотрудников).

Также ГСБЭП при правительстве Кыргызской Республики осуществляет проверку финансового управления ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Пресс-служба ГП «НК «Кыргыз темир жолу».