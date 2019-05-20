Санитарно-экологическая обстановка на Джеруе в норме

По инициативе ОсОО «Альянс Алтын» комиссия из числа представителей местной власти Таласского района Таласской области провела 15 мая специальную проверку соблюдения санитарно-экологических норм на золоторудном месторождении Джеруй.

В связи с распространением в социальных сетях слухов и инсинуаций относительно экологической и санитарной обстановки на Джеруе компания предложила установить объективное положение дел и проверить работу подрядных организаций.

Проверку производственного участка «Джеруй» провели аким Таласского района Дамир Сыдыков, начальник РОВД Таласского района Болот Омуралиев, начальник районной санитарно-эпидемиологической службы Жанболот Аскербеков, глава Бекмолдоевского айыл окмоту Кубанычбек Каныбеков, председатель Бекмолдоевского айыльного кенеша Аваз Ибрагимов, председатель комитета по недрам Бекмолдоевского айыльного кенеша Бакыт Алыбаев.

В ходе проверки комиссия установила, что на объекте в целом соблюдаются необходимые экологические и санитарные нормы.

Отмечены лишь незначительные нарушения со стороны нескольких работающих на участке подрядных организаций.

Комиссия поручила руководителям отмеченных подрядных организаций в срочном порядке исключить нарушения и сообщила, что подобные проверки будут проводиться регулярно.

Со своей стороны представители «Альянс Алтына» отметили, что контроль за соблюдением санитарно-экологических норм на Джеруе осуществляется специалистами компании ежедневно, и обязались строго проверять деятельность подрядных организаций.