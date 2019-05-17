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Бизнес

Выбирайте номера с кодами 755 и 999 от MegaCom не выходя из дома

Для того чтобы поменять свой номер, необязательно покупать новую SIM-карту. Достаточно воспользоваться удобными услугами «Твой номер» и «Бронирование номера» от MegaCom, которые позволят выбрать номер в любом коде не выходя из дома!

Услуга «Твой номер» предлагает широкий выбор свободных номеров в любом из кодов MegaCom, в том числе в новых 0999, 0755, а также 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0559. Вы можете легко и быстро подобрать для себя комбинации с любимыми цифрами в нужной последовательности.

Воспользоваться услугой можно с помощью нескольких кликов:

  • Для выбора номера наберите *250*055Ххххххх# или *250*0*0755хххххх#, *250*0*0999хххххх# (0 сомов).
  • Для смены номера действует команда *250*1*055Ххххххх#вызов или *250*1*0755хххххх#, *250*1*0999хххххх# (25 сомов).
  • Вернуть прежний номер можно бесплатно в течение 24 часов после смены номера, набрав комбинацию *250*0#.

Кроме этого, в удобное время не выходя из дома или офиса можно забронировать выбранный номер телефона в любом коде сроком на 10 дней с помощью услуги «Бронирование номера». Сделать это можно через USSD-команду *250*2*055Ххххххх# или *250*2*0755хххххх#, *250*2*0999хххххх#. Стоимость — 40 сомов.

Услуга «Подбор номера» на сайте MegaCom поможет совершенно бесплатно найти желаемый номер в любом коде. Задайте в строке поиска интересующий вас номер, и если он свободен, вы увидите его в результате подбора.

Выберите свой счастливый мобильный номер!

Подробнее на сайте компании megacom.kg.
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