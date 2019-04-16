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Бизнес

Интернет для бизнеса от ОАО «Кыргызтелеком»

С интернетом для бизнеса от ОАО «Кыргызтелеком» вы получаете:

 высокую скорость доступа к ресурсам Сети;
 удобные тарифные планы и специальные предложения для компаний малого и среднего бизнеса;
 индивидуальный подход для крупных компаний или государственных структур.

Также доступны дополнительные услуги, которые помогут расширить возможности тарифных планов и максимально удобно работать в интернете:

  • предоставление IP-адресов;
  • хостинг и почта: почтовый ящик, виртуальный почтовый сервер; хостинг (виртуальный web-сервер); co-location (размещение физического сервера).

При предоставлении услуги «Интернет для бизнеса» ОАО «Кыргызтелеком» задействует преимущественно собственные ресурсы, включая магистральную сеть связи. Это позволяет обеспечить высокую надежность и доступность услуги для юридических лиц.

Подробную информацию об услуге «Интернет для бизнеса» вы можете получить по телефону 1812 или на официальном сайте компании www.kt.kg.
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