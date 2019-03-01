Кыргызтелеком считает повреждение линии попыткой нанести вред репутации компании

В Иссык-Кульской области на магистральной ВОЛС (К-602) в направлении Бишкек – Балыкчи 1 марта в 0.30 был зафиксирован обрыв связи.

Группа специалистов ЦСП ЧОФ ОАО «Кыргызтелеком» совместно с сотрудниками Кеминского отделения провели замеры волоконно-оптической линии. При выезде на место обнаружено повреждение на 26,8 километра от ЦАТС-Кемин в сторону Балыкчи.

По заключению специалистов авария произошла из-за преднамеренного повреждения оборудования: волоконно-оптическая муфта находилась под землей в труднодоступном месте, злоумышленники откопали устройство и нанесли повреждение. Специалисты также утверждают, что место нахождения кабельной муфты могут знать только определенные лица, знающие трассу прохождения оптоволоконной магистрали.

В 16.00 1 марта работа линии в направлении Иссык-Кульской области восстановлена.

Чуйский областной филиал ОАО «Кыргызтелеком» считает, что злоумышленники сознательно повредили оборудование, чтобы нанести ущерб имиджу национального интернет-провайдера.

ОАО «Кыргызтелеком» обратилось с заявлением в правоохранительные органы КР. Поводится оценка ущерба.

ОАО «Кыргызтелеком» просит очевидцев помочь в поиске злоумышленников, контактные телефоны 0312 601112, 0550005022. Анонимность гарантируется.