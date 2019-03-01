Кыргызтелеком считает повреждение линии попыткой нанести вред репутации компании

В Иссык-Кульской области на магистральной ВОЛС (К-602) в направлении Бишкек – Балыкчи 1 марта в 0.30 был зафиксирован обрыв связи.
Группа специалистов ЦСП ЧОФ ОАО «Кыргызтелеком» совместно с сотрудниками Кеминского отделения провели замеры волоконно-оптической линии. При выезде на место обнаружено повреждение на 26,8 километра от ЦАТС-Кемин в сторону Балыкчи.
По заключению специалистов авария произошла из-за преднамеренного повреждения оборудования: волоконно-оптическая муфта находилась под землей в труднодоступном месте, злоумышленники откопали устройство и нанесли повреждение. Специалисты также утверждают, что место нахождения кабельной муфты могут знать только определенные лица, знающие трассу прохождения оптоволоконной магистрали.
Чуйский областной филиал ОАО «Кыргызтелеком» считает, что злоумышленники сознательно повредили оборудование, чтобы нанести ущерб имиджу национального интернет-провайдера.
ОАО «Кыргызтелеком» обратилось с заявлением в правоохранительные органы КР. Поводится оценка ущерба.
ОАО «Кыргызтелеком» просит очевидцев помочь в поиске злоумышленников, контактные телефоны 0312 601112, 0550005022. Анонимность гарантируется.