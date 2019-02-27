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Бизнес

Интернет в подарок при подключении проводного телефона ОАО «Кыргызтелеком»

Продолжается акция ОАО «Кыргызтелеком» «Интернет + телефон в каждый дом!».

Подключая проводной телефон, вы получаете интернет от торговой марки Jet в подарок на 1 месяц.

Условия акции:

  1. Акция действует для абонентов физических лиц Бишкека и областных филиалов, подключающих телефон от ОАО «Кыргызтелеком».
  2. При подключении абонент вносит плату за установку телефона и получает интернет от торговой марки Jet бесплатно сроком на 1 месяц.
  3. Подключение осуществляется при наличии технической возможности.

Подробную информацию об акции «Интернет + телефон в каждый дом!» вы можете получить по номеру 1812 или на официальном сайте компании www.kt.kg.
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