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Бизнес

Кыргызтелеком с 1 марта меняет тарифы на услуги местной телефонной связи

Уважаемые абоненты ОАО «Кыргызтелеком»!

С 1 марта 2019 года для всех категорий абонентов ОАО «Кыргызтелеком» будут внесены изменения в тарифы на услуги местной телефонной связи.

Снижены тарифы на установку телефона (предоставление доступа к сети связи общего пользования):

  • Бишкек — 550 сомов для населения и 750 сомов для организаций;
  • областные, районные центры, города и поселки городского типа — 200 сомов для населения и 450 сомов для организаций.

Абонентская плата за телефон увеличена и с 1 марта составит:

  • в Бишкеке — 65 сомов в месяц для населения и 139 сомов в месяц для организаций;
  • в областных, районных центрах, городах и поселках городского типа — 54,6 сома в месяц для населения и 120,4 сома в месяц для организаций.

Дополнительную информацию можно получить по номеру информационно-справочной службы по услугам 1812 (звонок бесплатный, круглосуточно).

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Тарифы указаны без учета налогов, предусмотренных законодательством КР.
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