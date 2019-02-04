Правительство Кыргызстана с 1 января 2019 года внедрило систему Единого реестра преступлений и проступков (ЕРПП).

После чего решены вопросы, связанные с утверждением нормативной правовой базы, разработкой программного обеспечения ЕРПП, оснащением правоохранительных органов необходимым оборудованием, организацией защищенных каналов связи, а также с подготовкой и обучением специалистов.

ОАО «Кыргызтелеком» выступило провайдером связи данного проекта.

Со второй половины 2018-го национальный оператор связи подключил к интернету 66 районных, областных подразделений Министерства внутренних дел. Также за счет собственных средств Кыргызтелекома ведется строительство оптоволоконной линии по всей республике для подключения к Сети 49 подразделений МВД.

Напомним, что в конце прошлого года в рамках внедрения системы ЕРПП проведен конкурс по предоставлению доступа к интернету по проводной технологии (оптико-волоконный кабель) для государственных правоохранительных органов, и по его итогам ОАО «Кыргызтелеком» объявлено победителем.

На сегодня по условиям конкурса Кыргызтелеком подключил к Сети 71 здание структурных подразделений Генеральной прокуратуры, 20 зданий ГСБЭП (Финансовая полиция), 28 подразделений ГСИН, а также 28 подразделений ГКНБ.

По плану в первой половине 2019-го Кыргызтелеком осуществит подключение к оптико-волоконным линиям связи всех региональных точек правоохранительных структур.