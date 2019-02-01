Будни Джеруя. Как реализовать проект, если инвестора не любят

В Кыргызстане в последние годы заметно сократился приток прямых иностранных инвестиций. Только за восемь месяцев 2018-го, по данным Нацстаткома, зарубежный капитал упал на треть по сравнению с 2017 годом и составил $344,9 миллиона. При этом объем оттока инвестиций возрос до $328,1 миллиона.

Отечественные эксперты уверены, что республика может окончательно потерять свою инвестиционную привлекательность. По словам заведующего кафедрой национальной экономики и регионального развития КРСУ Асылбека Аюпова, причина кроется в фактической незаинтересованности властей КР в иностранном бизнесе.

«Если взять исторический период со дня создания закона 1994-1995 годов и посмотреть, какие были национальные проекты с привлечением инвесторов, то станет ясно, что ситуация плачевная. Ни наше правительство, ни наши бизнесмены не смогли сформулировать и создать такой бизнес-проект, который бы приносил ощутимую пользу для всех.

Поэтому отговорки, что нет инвестиций, — лишь ссылка на то, что нет интереса со стороны самого государства.

Так как оно даже не в состоянии сформулировать план, который был бы выгоден и инвесторам, и людям. Какие-то локальные проекты, конечно, есть, однако и там часто возникают споры, например, из-за нарушения экологии, логистики и т. д. Причем такое отношение почти ко всем компаниям», — уверен экономист.

Но что важно — пришедший к нам в республику бизнес зачастую не знает о таких «подводных камнях».

«И в тот момент, когда он уже выбрал место, оформил соответствующие документы и начал строительство, возникают претензии со стороны государства. В итоге создается устойчивое впечатление нестабильности. Вот только чтобы не было срывов, необходимо заинтересовать местное население близ территории тех же рудников, минимизировать ущерб, который может быть нанесен. Особенно это касается горнодобывающего сектора», — заключил Асылбек Аюпов.

Хороший пример такого подхода — месторождение Джеруй и российская компания «Альянс Алтын», которая сейчас занимается строительством объектов рудника.

Конкурс инвестор выиграл 4 мая 2015-го и за это время провел еще и серьезную работу с жителями Таласского региона, несмотря на первоначальные противоречия.

Для этого компания создала фонд «Бакубат Талас», который играет весомую роль в социально-экономическом развитии региона. Его бюджет в первые три года — 100 миллионов сомов, в последующие же будет поднят до 150 миллионов. Бюджет фонда на пять лет составляет 600 миллионов сомов. Распределение средств производится в следующем соотношении: 30 процентов предназначены для социальных проектов безвозмездно согласно поступившим заявлениям и по решению наблюдательного совета. Еще 70 — для кредитования малого и среднего бизнеса под минимальный процент.

Примечательно то, что подобная организация напрямую связана с властями региона. Фонд создан в соответствии с соглашением с полномочным представительством правительства в Таласской области КР в июне 2016 года.

Более того, за три года работы на территории нашей республики «Альянс Алтын» перечислил в бюджеты и фонды республики в качестве отчислений 503,4 миллиона сомов, это еще до запуска проекта на стадии строительства. Уже по этим показателям вклад инвестора в экономику страны очевиден.

Вот только и добросовестный бизнес напоролся на ряд препятствий. Сданная по лицензионному соглашению земля находилась в аренде сразу у нескольких физических и юридических лиц. Хотя этот негативный этап и пройден, такое положение дел однозначно мешает нормальной работе инвестора.

Но лишь тогда, когда дело касается не штрафных санкций, а помощи инвесторам, профильные ведомства порой закрывают на это глаза. А все потому, что сейчас перед всеми госорганами стоит задача пополнения бюджета, уверен директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

«Здесь у государства имеется целый план мероприятий. К тому же госорганы не сильно задумываются о том, что будет через год или пять лет. В итоге это негативно сказывается на притоке к нам иностранных инвестиций и нашей инвестпривлекательности в целом», — подчеркивает он.

Способствуют, по мнению директора МДС, этому и другие факторы, как внутренние, так и внешние.

«К внутренним относится непредсказуемость законодательства, экономической политики, исполнения законодательства. К внешним — возросшая конкурентоспособность в регионе. Тем более что в тех же Казахстане и Узбекистане идут прогрессивные реформы, более благоприятные для ведения бизнеса. Если мы не можем дать зарубежному предпринимателю гарантий, что их собственность будет неприкосновенна, то они пойдут в другие страны», — считает Аскар Сыдыков.

«Касательно, скажем, того же Джеруя, они никак не могут воспользоваться железнодорожным пунктом, который идет в Талас. Сохраняется у нас пока и высокий уровень бюрократии. Те же элементарные разрешения и лицензии выдаются не так быстро, как стоило бы. Есть вопросы и о земельных отводах. Для решения этих проблем необходимо привлекать правительство и госорганы, сесть за стол переговоров. Таких примеров, где нужно помочь инвесторам, множество, но мы, к сожалению, идем другим путем», — заключил он.

А пока кабмин равнодушно наблюдает, как пришедший в Кыргызстан бизнес пытается решать проблемы самостоятельно, попутно накладывая штрафы и санкции.

Тем не менее «Альянс Алтын» ведет строительство инфраструктурных объектов Джеруя, планирует к концу этого года завершить возведение золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ). Уже закончили благоустройство дорог, ведущих к руднику, на подходе сдача в эксплуатацию вахтовых поселков для горняков. И это не считая перечисленных в республику с 2015 по 2018 год чуть более полумиллиарда сомов и еще $100 миллионов на право пользования недрами золоторудного месторождения. К слову, эти средства пошли в основном на строительство школ в КР.

Причем если компании удастся реализовать задуманное, то будет вложено в проект еще около $300 миллионов. Да и прибыль от экспорта золота однозначно положительно повлияет на экономические показатели страны. Единственное, что необходимо властям, — дать инвестору спокойно работать и немного помочь.