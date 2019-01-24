Интернет для бизнеса от компании ОАО «Кыргызтелеком»

С интернетом для бизнеса от ОАО «Кыргызтелеком» вы получаете:
— высокую скорость доступа к ресурсам сети;
— удобные тарифные планы и специальные предложения для компаний малого и среднего бизнеса;
— индивидуальный подход для крупных компаний или государственных структур.
Также доступны дополнительные услуги, которые помогут расширить возможности тарифных планов и максимально удобно работать в интернете:
- предоставление IP-адресов;
- хостинг и почта: почтовый ящик, виртуальный почтовый сервер; хостинг (виртуальный web-сервер); co-location (размещение физического сервера).
Это позволяет обеспечить высокую надежность и доступность услуги для юридических лиц.
При предоставлении услуги «Интернет для бизнеса» ОАО «Кыргызтелеком» задействует преимущественно собственные ресурсы, включая магистральную сеть связи.
Подробную информацию об услуге «Интернет для бизнеса» вы можете получить по телефону 1812 или на официальном сайте компании www.kt.kg.