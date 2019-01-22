В Бишкеке впервые провели финал киберлиги Beeline по Dota 2

Киберспорт динамично развивается во многих странах. Там регулярно проводят турниры с солидным призовым фондом, и, умело играя на компьютере, люди зарабатывают хорошие деньги. Оценив перспективы киберспорта, Beeline организовал крупнейший в истории Кыргызстана турнир по игре Dota 2. Его гранд-финал прошел 19 января в Бишкеке в театре оперы и балета.

Финалу предшествовали четыре онлайн-квалификации, в каждой из которых участвовали более ста команд. Они могли играть из клубов или дома. Четыре победителя получили путевки в решающую стадию. В командах было по пять человек, в том числе несколько кыргызстанцев, выступающих за зарубежные коллективы.

«Увлекаюсь Dota 2 с 2013 года. Это игра момента. В ней миллион вариаций и часто все зависит от мелочи. Надо много думать и не жалеть времени. Поначалу играл для удовольствия. Однажды узнал о существовании крупных турниров и понял, какой потенциал у моего увлечения, — сказал 24.kg 17-летний Руслан Темиралиев из команды With Love from Osh. — Стремлюсь поднять над головой трофей Aegis — самый ценный в Dota 2. В среднем играю 8 часов в день, максимум — 12».

В матче участвуют две команды. Цель — уничтожить крепость соперника и защитить свою, используя героев с особыми способностями.

Участники разместились за компьютерами на сцене. Игровой процесс транслировался на большом экране. Остроумные комментаторы акцентировали внимание на интересных моментах.

Кто не попал в зал, мог посмотреть онлайн-трансляцию. В перерыве между матчами публику развлекали косплееры, перевоплотившиеся в персонажей из Dota 2.

«Мы группа единомышленников из Алматы, любим создавать костюмы, — заявила 24.kg Айгера Дунамис, представшая в голубом наряде в образе персонажа по имени Luna. — Я тоже играю в Dota 2. Это стратегия, чем-то напоминающая шахматы. Нравится тем, что постоянно меняется и не надоедает».

Организаторы позаботились о том, чтобы турнир проходил в честной борьбе. «Предупредил игроков не использовать сторонние программы. Настроил соответствующим образом компьютеры. Нарушителей нет», — сообщил 24.kg модератор Данияр Салиев.

Призовой фонд составил 1 миллион сомов, из которых половина досталась победителю — команде No Lifer 5. На втором месте — With Love from Osh, на третьем — MyStic Staff.

«Выступал на многих турнирах в Кыргызстане и за рубежом. Сегодняшнее мероприятие организовано на хорошем уровне. Не ожидал такой масштабности. Это круто! — сказал 24.kg участник команды No Lifer 5, один из самых именитых игроков турнира, 24-летний Евгений Ри. — В Dota 2 играю лет восемь. Начинал в детстве с друзьями. А профессионально увлекся около трех лет назад. Тренируюсь 6-9 часов в день. Не раз занимал призовые места на крупных международных турнирах, например, в Москве и Швеции. Моя цель — попасть на главный турнир года — The International. Там разыгрывается $24 миллиона».

По словам Бактыбека Айтбаева из компании Beeline, современная культура меняется, и киберспорт становится ее неотъемлемой частью. Его признали официальным видом спорта более чем в 40 государствах, причем в таких развитых, как Финляндия, Китай и США.

Если представить аудиторию киберспорта в виде страны, то по численности населения она заняла бы третье место в мире.

«В Кыргызстане есть сообщество геймеров, но оно не имеет площадок для самореализации», — заметил он.

«Мы стараемся быть ближе к клиентам. Решили помочь молодым людям самореализоваться и зарабатывать, занимаясь любимым делом. Выбрали для этого турнира Dota 2 как самую популярную киберспортивную дисциплину в СНГ и КР, — добавил Бактыбек Айтбаев. — Чтобы киберспорт в республике устойчиво развивался, нужна системная работа. Надеемся, что со стороны геймеров будет отдача в виде лояльности к нашему бренду. Тогда будут и другие турниры. Возможно, повезем некоторых ребят на зарубежные соревнования».