В Бишкеке впервые провели финал киберлиги Beeline по Dota 2

Киберспорт динамично развивается во многих странах. Там регулярно проводят турниры с солидным призовым фондом, и, умело играя на компьютере, люди зарабатывают хорошие деньги. Оценив перспективы киберспорта, Beeline организовал крупнейший в истории Кыргызстана турнир по игре Dota 2. Его гранд-финал прошел 19 января в Бишкеке в театре оперы и балета.

Финалу предшествовали четыре онлайн-квалификации, в каждой из которых участвовали более ста команд. Они могли играть из клубов или дома. Четыре победителя получили путевки в решающую стадию. В командах было по пять человек, в том числе несколько кыргызстанцев, выступающих за зарубежные коллективы.

«Увлекаюсь Dota 2 с 2013 года. Это игра момента. В ней миллион вариаций и часто все зависит от мелочи. Надо много думать и не жалеть времени. Поначалу играл для удовольствия. Однажды узнал о существовании крупных турниров и понял, какой потенциал у моего увлечения, — сказал 24.kg 17-летний Руслан Темиралиев из команды With Love from Osh. — Стремлюсь поднять над головой трофей Aegis — самый ценный в Dota 2. В среднем играю 8 часов в день, максимум — 12».

Участники разместились за компьютерами на сцене. Игровой процесс транслировался на большом экране. Остроумные комментаторы акцентировали внимание на интересных моментах.

Кто не попал в зал, мог посмотреть онлайн-трансляцию. В перерыве между матчами публику развлекали косплееры, перевоплотившиеся в персонажей из Dota 2.

«Мы группа единомышленников из Алматы, любим создавать костюмы, — заявила 24.kg Айгера Дунамис, представшая в голубом наряде в образе персонажа по имени Luna. — Я тоже играю в Dota 2. Это стратегия, чем-то напоминающая шахматы. Нравится тем, что постоянно меняется и не надоедает».

Организаторы позаботились о том, чтобы турнир проходил в честной борьбе. «Предупредил игроков не использовать сторонние программы. Настроил соответствующим образом компьютеры. Нарушителей нет», — сообщил 24.kg модератор Данияр Салиев.

Призовой фонд составил 1 миллион сомов, из которых половина досталась победителю — команде No Lifer 5. На втором месте — With Love from Osh, на третьем — MyStic Staff.