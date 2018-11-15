Интернет для бизнеса от компании ОАО «Кыргызтелеком»

С интернетом для бизнеса от ОАО «Кыргызтелеком» вы получаете высокую скорость доступа к ресурсам сети интернет, удобные тарифные планы и специальные предложения для компаний малого и среднего бизнеса, индивидуальный подход для крупных компаний или государственных структур.

Также доступны дополнительные услуги, которые помогут расширить возможности тарифных планов и максимально удобно работать в интернете: предоставление IP-адресов;

хостинг и почта : почтовый ящик, виртуальный почтовый сервер, хостинг (виртуальный web-сервер), co-location (размещение физического сервера). При предоставлении услуг интернета для бизнеса ОАО «Кыргызтелеком» преимущественно задействует свои собственные ресурсы, включая магистральную сеть связи. Это позволяет обеспечить высокую надежность и доступность услуги интернета для юридических лиц. 1812 или ознакомиться на официальном сайте компании Подробную информацию о предоставлении услуг интернета вы можете получить по телефонуили ознакомиться на официальном сайте компании www.kt.kg