С риском для жизни. На проспекте Айтматова кое-где нет разметки

После ремонта на проспекте Айтматова в некоторых местах еще не нанесли разметку пешеходного перехода. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«Нет зебры на проспекте выше улицы Горького. Раньше здесь был пешеходный переход, сейчас его нет. Людям не остается ничего, как перебегать трассу и рисковать жизнью. Ближайшая зебра в 200 метрах, а подземный переход возле ГРС. Это далеко», — написал он.

Зебры нет и на пересечении проспекта с улицей Айни.

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