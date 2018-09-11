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Агент 024

В столичной школе уволили директора. Учителя обещают не выйти на работу

«В нашей школе-гимназии № 95 сегодня, 11 сентября, уволили директора. Учителя говорят, что завтра они не выйдут на работу. Нам сказали не отправлять детей в школу», — сообщил читатель.

В Министерстве образования и науки КР прокомментировали ситуацию.

«Произошла обыкновенная ротация. Директора учебного заведения перевели в школу № 40. Сегодня прошло собрание с учебным коллективом, все вопросы решены, проблем никаких не наблюдалось. Учебный процесс идет по плану», — сообщили в ведомстве.

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