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Агент 024

Мусорная куча стала причиной раздора жителей двух домов

Вчера из-за мусорной кучи произошло столкновение между жителями домов на улицах Руставели, 101, и Ахунбаева, 187. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Причиной является мусор, который скопился на месте бывших мусорных ящиков. Жители 101-го дома раскидывают мусор по всем подъездам соседних многоэтажек. Это расценивается как проявление хулиганства», — написал он.

Напомним, на улице Ахунбаева между домами № 187 и 101 снесли площадки для мусорных баков и что-то строят. Жители многоэтажек по привычке приносят сюда мусор, оставляя рядом.

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