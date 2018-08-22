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Агент 024

В Бишкеке на проспекте Айтматова гибнут деревья. Полив по-прежнему не обеспечен

В Бишкеке полив зеленых насаждений на проспекте Айтматова возле Госрегистра так и не обеспечен. «Мы умудряемся создавать полупустыни, имея такие водные ресурсы», — написал в социальной сети Facebook Рахат Джумагулов.

Напомним, около месяца назад он сообщал, что на этом участке березы, живая изгородь остаются без полива, хотя вода в арыках есть, но проходит мимо. Городские власти тогда пообещали установить шлюзы в арыке для организации полива. Однако ничего не сделано. Деревья гибнут.

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