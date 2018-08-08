Мусорный Кыргызстан. Урны Бишкека, свалка Кара-Балты, пляж Тамчи

Читатели 24.kg продолжают присылать в редакцию фотографии мусорных развалов из различных городов Кыргызстана.

Так, в Бишкеке обнаружили оригинальную урну без дна. Находится она на пересечении улиц Абдрахманова (бывшая Советская) и Боконбаева. В итоге весь мусор, который горожане и пытаются выбрасывать как положено, все равно оказывается на земле.

Город Кара-Балта, улица Калининская. «Вот так борются за чистый город. Мусор не вывозят неделями. Мы ночами дышим дымом с городской свалки, которая постоянно горит, так еще и нашей воняет», — написали читатели.

«Мы приехали на Иссык-Куль в село Тамчи. Пошли на прогулку на местный пляж и обнаружили, что он очень грязный после отдыхающих. Местные жители отказываются убирать, приезжие тоже не хотят», — описали туристические «прелести» Иссык-Куля еще одни читателиТам же отдыхающие обнаружили еще один мусорный клондайк. «Неужели местные власти, в частности, села Фрунзе Иссык-Кульской области, не видят это безобразие? И находится оно у источника чистой воды», — возмущены люди.