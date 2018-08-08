21:17
USD 68.13
EUR 78.94
RUB 1.07
Агент 024

Мусорный Кыргызстан. Урны Бишкека, свалка Кара-Балты, пляж Тамчи

Читатели 24.kg продолжают присылать в редакцию фотографии мусорных развалов из различных городов Кыргызстана.

Так, в Бишкеке обнаружили оригинальную урну без дна. Находится она на пересечении улиц Абдрахманова (бывшая Советская) и Боконбаева. В итоге весь мусор, который горожане и пытаются выбрасывать как положено, все равно оказывается на земле.

Город Кара-Балта, улица Калининская. «Вот так борются за чистый город. Мусор не вывозят неделями. Мы ночами дышим дымом с городской свалки, которая постоянно горит, так еще и нашей воняет», — написали читатели.

«Мы приехали на Иссык-Куль в село Тамчи. Пошли на прогулку на местный пляж и обнаружили, что он очень грязный после отдыхающих. Местные жители отказываются убирать, приезжие тоже не хотят», — описали туристические «прелести» Иссык-Куля еще одни читатели 24.kg.
Там же отдыхающие обнаружили еще один мусорный клондайк. «Неужели местные власти, в частности, села Фрунзе Иссык-Кульской области, не видят это безобразие? И находится оно у источника чистой воды», — возмущены люди.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
Туристический Иссык-Куль. Мусорный ужас в селе Бостери
Туристический Иссык-Куль. Читатели возмущены, что никто не убирает мусор
Приятного отдыха! Зловонная мусорка на Иссык-Куле
На центральном рынке в городе Караколе царит антисанитария
Караул! Улицу превращают в свалку
«Агент-024» показал, что находится в поливном канале
В Бишкеке на правительственной трассе поломаны все скамейки
На Ахунбаева под стройку попали мусорные площадки. Контейнеры тоже исчезли
Грязный вопрос. Как бишкекчанину избавиться от мусора и при этом заработать
Каракольцы жалуются на несвоевременный вывоз мусора
Популярные новости
Грубят и&nbsp;провоцируют. Отдыхающие жалуются: при въезде на&nbsp;Соленое озеро поборы Грубят и провоцируют. Отдыхающие жалуются: при въезде на Соленое озеро поборы
Как в&nbsp;Бишкеке нарушают правила. Фото автохамов от&nbsp;читателей Как в Бишкеке нарушают правила. Фото автохамов от читателей
Женщина станцевала на&nbsp;стадионе, смутив сына и&nbsp;рассмешив соцсети Женщина станцевала на стадионе, смутив сына и рассмешив соцсети
Туристический Иссык-Куль. Читатели возмущены, что никто не&nbsp;убирает мусор Туристический Иссык-Куль. Читатели возмущены, что никто не убирает мусор
Бизнес
Выиграйте два билета на&nbsp;церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018 Выиграйте два билета на церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; встретили участников IX&nbsp;Всемирных детских игр победителей В аэропорту «Манас» встретили участников IX Всемирных детских игр победителей
Мобильный оператор&nbsp;О! меняет минуты на&nbsp;гигабайты по&nbsp;выгодному курсу Мобильный оператор О! меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу
MegaCom снижает цены на&nbsp;роуминг во&nbsp;время хаджа MegaCom снижает цены на роуминг во время хаджа