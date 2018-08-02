Не прошло и месяца. На улице Малдыбаева провалилась брусчатка

На пересечении улиц Малдыбаева и Ахунбаева уложили новую брусчатку, но не прошло и месяца, как она провалилась. Об этом сообщили читатели на редакционный номер WhatsApp.

«Там же через реку есть мост. Раньше к нему вели ступеньки, но после ремонта улицы Малдыбаева их убрали и сделали просто подъем. Пожилым людям по нему ходить и сейчас неудобно, а зимой там все время будет лед, поэтому спуски и подъемы превратятся в настоящее испытание», — считают читатели.

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