21:05
USD 68.16
EUR 79.47
RUB 1.08
Агент 024

В Госэкотехинспекции рассмотрят вопрос о нарушении парковки своим сотрудником

Пресс-служба Госэкотехинспекции отреагировала на публикацию в ИА «24.kg» под заголовком «Сотрудник Госэкотехинспекции оставил машину на пешеходном переходе возле школы № 2».

По ее данным, сотрудник инспекции, управляющий служебным транспортом — автомашиной марки «Нива» с госномером 89 43 ВС — сделал вынужденную остановку, так как впереди ехавшая автомашина марки «Тойота Авеон» в связи с неисправностью создала препятствия движению другого транспорта. Иномарка не заводилась.

«Во избежание аварии водители соседних авто, в том числе водитель «Нивы», вытолкали «Тойоту» с проезжей части», — пояснили в инспекции.

По данным пресс-службы, тем не менее данный вопрос будет рассматривать дисциплинарная комиссия Госэкотехинспекции.
Ссылка:
просмотров: 1341
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане уволили главу Госэкотехинспекции
Ошский мусорный полигон. Убрать нельзя оставить
Школа в Нарынском районе, открытая в 2011 году, уже разрушается
Опасный бизнес. Как в Бишкеке торгуют сжиженным газом
Строители, упавшие с 3-го этажа, нарушили технику безопасности
Пожар на Ошском рынке. Госэкотехинспекция начала расследование
Госэкотехинспекция просит развлекательные заведения снизить электропотребление
С загрязнением воздуха в Кыргызстане пока борются устными предупреждениями
Дышать нечем. За выброс вредных веществ в атмосферу будут жестко штрафовать
Вооруженные браконьеры угрожали сотрудникам Госэкотехинспекции на Иссык-Куле
Популярные новости
Акула пыталась напасть на&nbsp;бегемотов, но&nbsp;получила жесткий отпор Акула пыталась напасть на бегемотов, но получила жесткий отпор
Мгновения жизни. Каньоны Конорчека и&nbsp;нарынский Таш-Рабат Мгновения жизни. Каньоны Конорчека и нарынский Таш-Рабат
Футбольные болельщики готовы стоять в&nbsp;очереди, чтобы попасть в&nbsp;Мавзолей Ленина Футбольные болельщики готовы стоять в очереди, чтобы попасть в Мавзолей Ленина
На&nbsp;улице Московской образовалась пробка На улице Московской образовалась пробка
Бизнес
Страхование как взаимная ответственность Страхование как взаимная ответственность
&laquo;Элдик S/M/L&raquo; от&nbsp;MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого «Элдик S/M/L» от MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого
Ветераны подразделения &laquo;Альфа&raquo; соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Дмитрия Татаринова Ветераны подразделения «Альфа» соболезнуют в связи с кончиной Дмитрия Татаринова
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»