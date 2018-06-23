В Госэкотехинспекции рассмотрят вопрос о нарушении парковки своим сотрудником

Пресс-служба Госэкотехинспекции отреагировала на публикацию в ИА «24.kg» под заголовком «Сотрудник Госэкотехинспекции оставил машину на пешеходном переходе возле школы № 2».

По ее данным, сотрудник инспекции, управляющий служебным транспортом — автомашиной марки «Нива» с госномером 89 43 ВС — сделал вынужденную остановку, так как впереди ехавшая автомашина марки «Тойота Авеон» в связи с неисправностью создала препятствия движению другого транспорта. Иномарка не заводилась.

«Во избежание аварии водители соседних авто, в том числе водитель «Нивы», вытолкали «Тойоту» с проезжей части», — пояснили в инспекции.

По данным пресс-службы, тем не менее данный вопрос будет рассматривать дисциплинарная комиссия Госэкотехинспекции.