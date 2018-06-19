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Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (104)

На пересечении проспекта Чуй и улицы Шабдана Баатыра меняют коммуникации

На пересечении улицы Шабдана Баатыра и проспекта Чуй проводится замена подземных инженерных коммуникаций. Так в мэрии Бишкека отреагировали на жалобы горожан на пробки на этом участке дороги.

По ее данным, на улице 7 Апреля сейчас укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия. В течение недели ремонтные работы планируется закончить. После этого дорожные работы начнутся на восточной стороне улицы.

На проспекте Чуй (южная сторона, от улицы 7 Апреля до улицы Торекула Айтматова) дорожные работы начнутся после того, как завершат замену инженерных коммуникаций.
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