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Агент 024

Жители жилмассива «Кара-Жыгач» просят открыть им дополнительный маршрут

Жители жилмассива «Кара-Жыгач» просят открыть им дополнительный маршрут общественного транспорта. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, жители жилмассива неоднократно обращались в мэрию и транспортную компанию «Лига» с просьбой улучшить обслуживание района. Сейчас на территории «Кара-Жыгача» ездит только один маршрут — 179-й. Маршрутки всегда переполнены. К тому же в южную сторону жилмассива общественный транспорт не ходит.

«Из-за этого жители улиц Кожомкула, Льва Толстого и Сары-Озон терпят большие неудобства. Нам обещали продлить маршрут 129 до жилмассива, но и этого тоже нет. Были отговорки, что не достроена дорога. Но сейчас улица Достоевского заасфальтирована и открыта. В чем теперь проблемы? Дайте дополнительно один маршрут, чтобы нормально обслуживать людей», — просят жители жилмассива.

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