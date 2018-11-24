Невыносимый запах. Жители микрорайона «Учкун» жалуются на кожзавод

Жители микрорайона «Учкун» жалуются на невыносимый запах в районе кожзавода. Видео с просьбой обратить внимание городских властей опубликовано в микроблоге OMKS в Instagram.

Автор видео указывает, что на территории кожзавода выпасают крупно- и мелкорогатый скот, а рядом расположена бойня.

«Идет невыносимый гнилой, ядовитый запах по всему микрорайону. Это проблема не одной семьи, а целого микрорайона», — говорит автор.

В комментариях к опубликованному посту многие пишут, что ранее пытались решить проблему, но результата не последовало.

«Мы, жители жилмассива «Кырман», не раз пытались закрыть этот завод, я думаю, мы все не должны это так оставлять, дышать невозможно, вонь ужасная. Неизвестно, чем они обрабатывают кожу», — написала пользователь Гульмира Бопоева.

В мэрии 24.kg пообещали, что 26 ноября на место приедет комиссия из представителей соответствующих госорганов.

«Кожзавод — это объект частной собственности. В соответствии с законодательством были направлены письма в межрегиональное управление Госэкотехинспеции, а также городское управление по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Последний госорган уполномочен проверять убойные цеха, а также содержание мелкого и крупного рогатого скота. Эти ведомства должны взять разрешение у вышестоящих структур. Двадцать шестого ноября на место отправим комиссию, по результатам проверки будут приняты меры», — пообещали в муниципалитете.