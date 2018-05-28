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Агент 024

Как дождь, так в КНУ протекает крыша. Жалуются студенты

В юридическом колледже КНУ протекает потолок. Студент прислал в редакцию видео и фото.

«Это происходит каждый раз, когда идет дождь. И приходится отключать свет, потому что может произойти замыкание и возникнуть пожар», — пишет он.

Студент отмечает, что в таких условиях невозможно учиться.

«Мы оплачиваем контракт 30 тысяч сомов. В аудиториях тесно, еле-еле передвигаемся, полы, потолки просто в ужасном состоянии», — сообщает он.

В университете ответили, что о проблеме знают. В этом году в здании проведут капитальный ремонт, уже объявлен тендер. Все работы планируют завершить до начала следующего учебного года. 
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