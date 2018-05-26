Просят заасфальтировать. Читатели присылают фотографии своих улиц

Читатели продолжают присылать на WhatsApp ИА «24.kg» фотографии своих улиц.

«Улица Курчатова в микрорайоне «Джал» небольшая. Работы начались еще в 2017 году. Скоро середина 2018-го, а воз и ныне там. Пара рабочих прогуливается каждый день с лопатами, создавая видимость работы. Реально ничего не делают. Улица местами перекрыта, пыль столбом. И еще столбы стоят прямо посередине тротуара», — написал чтатель.

«Улица Линейная от Панфилова до Орозбекова уже какой год завалена, а могла бы стать сквозной, удобной для проезда с Толстого на Дзержинку и Советскую», — написал бишкекчанин.

«Улица Коперника — продолжение Айни от Поваринской до Садырбаева. Состояние ее такое, что без проблем передвигаться можно только на внедорожнике. Когда осадки, на дороге образуются большие лужи, обойти которые не всегда удается», — сообщил читатель.

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