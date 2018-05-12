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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (61)

Просят заасфальтировать. Читатели присылают фотографии своих улиц

Читатели продолжают присылать на WhatsApp ИА «24.kg» фотографии своих улиц.

Житель Бишкека написал, что ОсОО «Электросила» перерыло улицы Манасчи Сагымбая (возле дома № 221) и Турусбекова (возле дома № 48). Обещали все вернуть в первоначальный вид, но с декабря 2017 года не реагируют на обращения.

В селе Ленинском незаасфальтирована улица Денисенко (бывшая Ключевая). «Зимой здесь наледь, весной и осенью можно передвигаться практически вплавь, а летом все в пыли. На прошлой неделе я обращался в сельсовет, ответили, что нет средств на дорогу. А в округе практически во всех новостройках и селах заасфальтированные улицы, только наше село обходят стороной. Руководство Чуйской области, пожалуйста, обратите внимание!» — написал житель села Ленинского.

Бишкекчане прислали фотографии улицы Панфилова, недалеко от улицы Скрябина. Просят засыпать ямы.

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