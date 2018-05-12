Просят заасфальтировать. Читатели присылают фотографии своих улиц

Читатели продолжают присылать на WhatsApp ИА «24.kg» фотографии своих улиц.

Житель Бишкека написал, что ОсОО «Электросила» перерыло улицы Манасчи Сагымбая (возле дома № 221) и Турусбекова (возле дома № 48). Обещали все вернуть в первоначальный вид, но с декабря 2017 года не реагируют на обращения.

В селе Ленинском незаасфальтирована улица Денисенко (бывшая Ключевая). «Зимой здесь наледь, весной и осенью можно передвигаться практически вплавь, а летом все в пыли. На прошлой неделе я обращался в сельсовет, ответили, что нет средств на дорогу. А в округе практически во всех новостройках и селах заасфальтированные улицы, только наше село обходят стороной. Руководство Чуйской области, пожалуйста, обратите внимание!» — написал житель села Ленинского.

Бишкекчане прислали фотографии улицы Панфилова, недалеко от улицы Скрябина. Просят засыпать ямы.

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