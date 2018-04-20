Заасфальтировать переулок просят мэрию горожане. Впервые за 40 лет

Жители просят столичную мэрию заасфальтировать переулок Сонкульский. Об этом они сообщили ИА «24.kg».
«Наш переулок Сонкульский (Октябрьский район города Бишкека) по документам числится заасфальтированным с советских времен. Но это не так, его половину никогда не асфальтировали. Зимой переулок невозможно расчистить от снега: образуются ямы, промоины, лужи. Это единственный переулок в округе, который городские власти никогда не благоустраивали», — написали Н. Лиликова, Н. Фалеева, Н. Шорохова, С.Сысолятина.
По их словам, с этой просьбой жители регулярно обращались к депутатам горкенеша, в органы МТУ.
Корреспондент ИА «24.kg» передал просьбу просьбу мэру города Албеку Ибраимову. Он ответил, что все вопросы, связанные с ремонтом дорог, будут решать поэтапно.
«Сейчас идет строительство основных магистралей. В план развития города мы вписали ремонт дорог в переулках и тротуаров. За год все улицы и переулки заасфальтировать невозможно. Все участки распределили. В течение четырех лет мы взяли обязательство их отремонтировать», — сказал он.
Мэр напомнил, что общая протяженность дорог в городе Бишкеке составляет 1136 километров.
Также Албек Ибраимов отметил, что в столичном муниципалитете поддерживают инициативы горожан. Если они захотят сделать дорогу самостоятельно, в мэрии обязательно рассмотрят проект и включат в титульный список.