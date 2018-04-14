В 10-м микрорайоне Бишкека из-за ремонта дороги сносят частные гаражи. Об этом ИА «24.kg» сообщили жители близлежащих домов.

По словам одного из жильцов Александра Павченко, представители акимиата Октябрьского района объяснили, что дорогу в этом месте, где стоят 20 частных гаражей, должны расширить согласно Плану детальной планировки.

«Мы не возражаем, эта дорога нужна всему городу, но у нас есть заброшенные гаражи, ими никто не пользуется много лет, хозяева уехали давно из страны, а вещи их там остались. Так вот, когда эти гаражи снесли, то вещи разбросали по всему участку. Ночью мы гоняли бомжей. Мы требуем, чтобы после сноса те, кто это делает, например, сотрудники «Тазалыка», отвозили это старье на свалку, а не бросали во дворе», — рассказал Александр Павченко.

В Октябрьском акимиате ИА «24.kg» заявили, что план сноса гаражей с местными жителями согласован.

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