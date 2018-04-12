В парковку превратилась улица возле Финпола

«Финполиция своими машинами оккупировала всю улицу Жумабека, придомовую территорию жилого дома, частный сектор», — написала на своей странице в Facebook Светлана Антропова.

По ее словам, забор, который ограждает здание, стоит посреди дороги. Жители обращались с жалобами в соответствующие органы, однако ситуация не изменилась.

«Помощник прокурора Первомайского района Бишкека Аман Джумабаев говорил, что еще перед праздником Нооруз внес в Финпол акт прокурорского реагировария о сносе забора, возведенного без разрешительных документов. А воз и ныне там!» — написала она.