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Агент 024

В парковку превратилась улица возле Финпола

«Финполиция своими машинами оккупировала всю улицу Жумабека, придомовую территорию жилого дома, частный сектор», — написала на своей странице в Facebook Светлана Антропова.

По ее словам, забор, который ограждает здание, стоит посреди дороги. Жители обращались с жалобами в соответствующие органы, однако ситуация не изменилась.

«Помощник прокурора Первомайского района Бишкека Аман Джумабаев говорил, что еще перед праздником Нооруз внес в Финпол акт прокурорского реагировария о сносе забора, возведенного без разрешительных документов. А воз и ныне там!» — написала она.

Это не первая жалоба читателей на ведомства, превратившие территорию возле своих зданий в парковки. Ранее они сообщали о парковках на тротуарах у Министерства экономики и Государственной налоговой службы.
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