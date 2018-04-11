В Караколе комендантский час. Без паники: военные проводят учения

«В Караколе с сегодняшнего дня до 12 апреля объявили комендантский час с 21.00 до 6.00. Сказали, что это военные учения и будут на улице всех проверять после 21.00. Если наряд милиции поймает нарушителей, они будут доставлены в ГОВД для выяснения личности. Не выпускайте детей после 20.00 в течение этих трех дней», — сообщил читатель ИА «24.kg».

В ГОВД Каракола ИА «24.kg» информацию о комендантском часе подтвердили, отметив, что он введен в связи с проходящим совместным командно-штабным и мобилизационным учением «Коопсуздук-2018» («Безопасность-2018»).

«Сегодня в 6.00 комендантский час снят. В городе проходят масштабные учения. Они продлятся три дня», — отметили в ГОВД.

В Генеральном штабе Вооруженных сил КР сообщили, что учения «Коопсуздук» проводят ежегодно. В них принимают участие органы управления Генштаба Вооруженных сил, территориальные органы МЧС, МВД, ГКНБ, аппарат полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области, районные государственные администрации региона, мэрия Каракола.

Учения проводят с целью проверки готовности городских властей, местных администраций, силовых и правоохранительных органов, населения к введению режима чрезвычайных ситуаций. Генштаб ВС КР

В ходе учений также отрабатываются задачи по стабилизации обстановки при возникновении кризисных ситуаций. Проведены боевые стрельбы с резервными ротами Каракола и Тюпского района.

В Генштабе отметили, что была организована охрана и оборона стратегических объектов, выставлены блокпосты силами резервных рот, развернуты фильтрационные пункты и пункты приема беженцев подразделениями МЧС.

Совместное командно-штабное и мобилизационное учение «Коопсуздук-2018» завершится 12 апреля.