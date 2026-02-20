Былтыр Кыргызстандагы курулуш аянтчаларында 19 жумушчу каза болгон

2025-жылы курулуш аянтчаларында иштеп жатып 19 адам каза болгон. Бул тууралуу бүгүн, 20-февралда «Эмгек коопсуздугу жөнүндө» мыйзам долбоору боюнча парламенттик угууларда Эмгек мыйзамдарын көзөмөлдөө кызматынын директорунун орун басары Чолпонкул Мадьяров билдирди.
Анын айтымында, кызмат жумуш шарттарын пландуу текшерүүлөрдү гана жүргүзө алат. Бирок, казуу чуңкуру казылган учурдан тартып курулуш аяктаганга чейин ар бир жерде Курулуш министрлигинин текшерүү тобу бар. Алар жумуш учурунда жумуш шарттарын жана коопсуздукту көзөмөлдөөгө жооптуу болуп эсептелет.
«Тилекке каршы, биз кырсык болгондо гана кийлигишебиз», — деп белгиледи Мадьяров.
Директордун орун басары чектөөлөргө карабастан, кызмат жыл башында бардык курулуш компанияларына коопсуздук эрежелерин сактоо зарылдыгы боюнча буйруктарды жана эскертүүлөрдү жөнөтүп жатканын кошумчалады.