13:11
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Кыргызча

Былтыр Кыргызстандагы курулуш аянтчаларында 19 жумушчу каза болгон

2025-жылы курулуш аянтчаларында иштеп жатып 19 адам каза болгон. Бул тууралуу бүгүн, 20-февралда «Эмгек коопсуздугу жөнүндө» мыйзам долбоору боюнча парламенттик угууларда Эмгек мыйзамдарын көзөмөлдөө кызматынын директорунун орун басары Чолпонкул Мадьяров билдирди.

Анын айтымында, кызмат жумуш шарттарын пландуу текшерүүлөрдү гана жүргүзө алат. Бирок, казуу чуңкуру казылган учурдан тартып курулуш аяктаганга чейин ар бир жерде Курулуш министрлигинин текшерүү тобу бар. Алар жумуш учурунда жумуш шарттарын жана коопсуздукту көзөмөлдөөгө жооптуу болуп эсептелет.

«Тилекке каршы, биз кырсык болгондо гана кийлигишебиз», — деп белгиледи Мадьяров.

Директордун орун басары чектөөлөргө карабастан, кызмат жыл башында бардык курулуш компанияларына коопсуздук эрежелерин сактоо зарылдыгы боюнча буйруктарды жана эскертүүлөрдү жөнөтүп жатканын кошумчалады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/362873/
Кароо: 95
Басууга
Теги
Президент Камчыбек Ташиевдин коопсуздугун камсыз кылууну тапшырды
Былтыр коомдук коопсуздук камералары алты миңден ашык эреже бузууларды аныктады
Курулуштагы коопсуздук: УКМК куруучулар менен кеңешме өткөрдү
Садыр Жапаров киберкоопсуздугу жөнүндө мыйзамга кол койду
Кыргызстандын калкынын 72 пайызы бейрасмий сектордо эмгектенет
Минкаб эмгек чөйрөсүндө зомбулук, ыдык көрсөтүүнү жоюу боюнча документти колдоду
Садыр Жапаров Ысык-Көлдөгү курорттордун коопсуздугун камсыздоону тапшырды
Жер көчкү коркунучу бар жерлерде азыр 4 миңге чукул адам жашайт
Караколдо базардын директоруна өрт коопсуздугунун бузулгандыгы үчүн айып салынды
Жашоо үчүн кооптуу аттракциондор. Коопсуздукка ким кепилдик берет
Эң көп окулган жаңылыктар
Президенттик шайлоо качан өтөт? Конституциялык соттун жообу Президенттик шайлоо качан өтөт? Конституциялык соттун жообу
Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды? Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды?
U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү
Орозо-2026: Бүгүн биринчиТаравих намазы окулат. Эрежелери Орозо-2026: Бүгүн биринчиТаравих намазы окулат. Эрежелери
20-февраль, жума
13:05
Бишкекте Жукеев-Пудовкин көчөсүндө кара түтүн, кескин жыт: тургундар нааразы Бишкекте Жукеев-Пудовкин көчөсүндө кара түтүн, кескин ж...
12:40
Кыргызстанда 50 дарыгер-нефрологдор жетишпейт
12:18
Былтыр Кыргызстандагы курулуш аянтчаларында 19 жумушчу каза болгон
12:05
Пайдалуу кеңеш: Орозо кармоонун кандай кайталангыс пайдалары бар?
11:35
Кыргызстандын эмгек миграциясы боюнча квотасы 52 миңге чейин көбөйтүлдү