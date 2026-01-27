10:26
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Кыргызча

Былтыр коомдук коопсуздук камералары алты миңден ашык эреже бузууларды аныктады

Коомдук коопсуздук камералары 2025-жылы 6 миңден ашык эреже бузууну аныктады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин Коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары Алмаз Батырбаев Биринчи радиодо билдирди.

Анын айтымында, бардык аймактарда коомдук коопсуздук камераларын күнү-түнү көзөмөлдөгөн кырдаалдык борборлор бар, ошону менен жарандардын коопсуздугу камсыздалат.

«Учурда өлкө боюнча коомдук жайларда үч миңден ашык видеобайкоо камералары иштеп жатат. Ар бир аныкталган окуя боюнча маалымат мыйзамдуу чара көрүү үчүн райондук ички иштер органдарынын жергиликтүү бөлүмдөрүнө жөнөтүлөт», — деди Алмаз Батырбаев.

Ал кошумчалагандай, 2026-жылы «Коопсуз өлкө» долбоорунун экинчи этабынын алкагында 20 000 видеокамера орнотулат.

«Иш этап-этабы менен жүргүзүлөт. Биринчиден, кызматкерлер кылмыштар көп жасалган жерлерди талдайт. Андан тышкары, видео жабдууларды орнотуу үчүн инфраструктура талап кылынат — 24 саат бою электр энергиясы менен камсыздоо, интернет байланышы ж.б.у.с. Камеранын бир нече түрү бар — айрымдары 360 градуска айланат, ал эми башкалары кыймылсыз жана бир багытты көрсөтөт», — деп түшүндүрдү Алмаз Батырбаев.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359386/
Кароо: 56
Басууга
Теги
Курулуштагы коопсуздук: УКМК куруучулар менен кеңешме өткөрдү
Садыр Жапаров киберкоопсуздугу жөнүндө мыйзамга кол койду
Садыр Жапаров Ысык-Көлдөгү курорттордун коопсуздугун камсыздоону тапшырды
Жер көчкү коркунучу бар жерлерде азыр 4 миңге чукул адам жашайт
Караколдо базардын директоруна өрт коопсуздугунун бузулгандыгы үчүн айып салынды
Жашоо үчүн кооптуу аттракциондор. Коопсуздукка ким кепилдик берет
В Караколе комендантский час. Без паники: военные проводят учения
Эң көп окулган жаңылыктар
Эртең &laquo;Туткун&raquo; көркөм тасмасынын бет ачары өтөт Эртең «Туткун» көркөм тасмасынын бет ачары өтөт
Камчыбек Ташиев үч&nbsp;эм&nbsp;төрөлгөн үй-бүлөгө эки бөлмөлүү батир берди Камчыбек Ташиев үч эм төрөлгөн үй-бүлөгө эки бөлмөлүү батир берди
ЕККУнун Башкы катчысы Кыргызстанга келет: ТИМдеги жолугушуунун чоо-жайы ЕККУнун Башкы катчысы Кыргызстанга келет: ТИМдеги жолугушуунун чоо-жайы
Энергетиктерге 145,8 миллион сомдук жаңы атайын техникалар тапшырылды Энергетиктерге 145,8 миллион сомдук жаңы атайын техникалар тапшырылды
27-январь, шейшемби
10:04
Былтыр коомдук коопсуздук камералары алты миңден ашык эреже бузууларды аныктады Былтыр коомдук коопсуздук камералары алты миңден ашык э...
09:41
Бүгүнкү доллардын курсу
09:33
БШК № 13 шайлоо округу боюнча төрт талапкерди каттады
09:22
Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы соода жүгүртүү 10 млн долларга жетти
09:00
Азия Кубогу −2026: Бүгүн Кыргызстандын футзал курамасы Ирак менен беттешет
26-январь, дүйшөмбү
17:32
27-январга карата аба ырайы
16:41
Ала-Букада бир үй-бүлө иске ууланып, төрт адам көз жумду