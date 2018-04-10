Строители оборвали кабель. Балыкчи и Нарынская область остались без Интернета

Из-за обрыва кабеля город Балыкчи и вся Нарынская область остались без Интернета. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

Информацию подтвердили в пресс-службе Госкомитета информационных технологий и связи. По предварительным данным, авария произошла накануне примерно в 17.30. В районе экологического поста в Балыкчи произошел обрыв магистральной линии ВОЛС ОАО «Кыргызтелеком».

«ОАО «Кыргызтелеком» оперативно провело работу по переводу пользователей на резервный канал. Это позволило бесперебойно предоставлять услуги Интернета абонентам Нарынской области. Повреждение устранили сегодня приблизительно в 00.30», — прокомментировали ИА «24.kg» в Госкомитете.