Брусчатку возле ЦУМа положили на рыхлый грунт. Обещали исправить

Площадку возле здания Центрального универмага «Айчурек» восстановят до конца апреля. Об этом ИА «24.kg» со ссылкой на строительную компанию «AVATстрой» сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В Свердловской районной администрации выяснили, что брусчатка разрушилась из-за того, что уложена на рыхлый грунт.

Напомним, о разрушающемся фонтанном комлексе в центре города ИА «24.kg» рассказал читатель.

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